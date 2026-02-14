Frankfurt vann – Arrhov med Bundesliga-debut

Love Arrhov, 17, har fått göra debut i Bundesliga.

Eintracht Frankfurt vann med 3–0.

Foto: Bildbyrån

Eintracht Frankfurt tog emot Borussia Mönchengladbach under lördagseftermiddagen. Då fick 17-åriga Love Arrhov göra Bundesliga-debut för Eintrach Frankfurt. Han fick hoppa in med tio minuter kvar av matchen, i samma veta som Hugo Larsson blev utbytt.

När bytet genomfördes var ställningen 3–0, vilket även blev slutresultatet.

I Borussia Mönchengladbach hoppade Malmö FF-lånet Hugo Bolin in.

Eintracht Frankfurt är sjua i Bundesliga medan Borussia Mönchengladbach parkerar på plats tolv.