Franska målsprutans dröm: Byta landslag

André-Pierre Gignac har spelat i mexikanska ligan i tio års tid där han vräkt in mål.

Nu avslöjar fransmannen sin dröm som aldrig blev sann: att få representera Mexikos landslag.

Foto: Bildbyrån

Han gjorde sju mål på 36 landskamper för Franrike. Efter finalförlusten i EM 2016 slutade André-Pierre Gignac i landslaget (men gjorde tillfällig comeback under OS sommaren 2021).

Året innan hade anfallaren lämnat Marseille för spel i mexikanska Tigres, en på den tiden mycket oväntad flytt.

Men anfallaren har sedan dess blivit kvar på andra sidan Atlanten – och han verkar ha älskat varenda sekund.

”Jag är mexikan, jag älskar att vara mexikan”, säger fransmannen som gjort 192 mål på 361 matcher för Tigres.

Nu avslöjar han en dröm som inte går att förverkliga i och med sina landskamper för Frankrike: att spela landslagsfotboll för Mexiko.

”Passionen för fotboll i Mexiko är otrolig. Tröjan (landslagets) är så vacker och jag skulle ha älskat att spela för Mexiko”.