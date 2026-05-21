Romano: Inter Miami hoppas värva Casemiro innan VM
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Casemiros sejour i Manchester United går mot sitt slut.
Nu närmar han sig en övergång till Inter Miami.
Det rapporterar transfergurun Fabrizio Romano.
Sedan en tid tillbaka står det klart att den brasilianske mittfältaren Casemiro kommer att lämna Manchester United i samband med att hans kontrakt löper ut efter säsongen.
Under den senaste tiden har 34-åringen ryktats vara aktuell för flera klubbar, däribland Los Angeles Galaxy och Inter Miami.
Nu närmar sig de senare en bosman-värvning av brassen.
Enligt transfergurun Fabrizio Romano ställer sig Miami-klubben optimistiskt till att lyckas få till en deal med Casemiro innan sommarens VM. Han skriver vidare att samtliga parter i förhandlingarna är positiva till att övergången kommer att bli av.
Skulle det bli fallet blir brassen lagkamrat med Lionel Messi, Luis Suarez, Rodrigo De Paul och Sergio Reguilon.
Den här artikeln handlar om: