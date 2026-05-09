Galatasaray säkrade sin fjärde raka ligatitel

Striden om ligatiteln i Turkiet är över.

Detta då Galatasaray har lyft sin fjärde raka pokal – efter en svängig match mot Antalyaspor.

Under lördagskvällen hade Galatasaray chans att säkra segern i den turkiska ligan mot Antalyaspor – på hemmaplan.

Det skulle man också lyckas göra, efter en del om och men.

Strax före paus i den första halvleken tog bortalaget ledningen genom ett nickmål från Soner Dikmen. Drygt tio minuter in i den andra akten replikerade dock ”Gala”, genom Mario Lemina som stötte in en kvittering.

Det var dock långt ifrån slut på mål där.

Minut 62 bjöd på ett nytt ledningsmål för Antalyaspor och minut 66 på en kvittering från hemmalaget genom Victor Osimhen från straffpunkten.

Med två ordinarie minuter kvar skulle också avgörandet komma. Föga förvånande stod den nigerianska anfallaren Osimhen för målet som säkrade ligatiteln och på tilläggstid slog Kaan Ayhan ner spiken i kistan med ett 4-2-mål.

Ligatiteln var Galatasarays fjärde raka och totalt 26:e sedan grundandet av klubben.