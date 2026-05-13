The Athletic: Middlesbrough har bildbevis på spionen

Inför det första playoff-mötet mellan Middlesbrough och Southampton uppges de senare ha spionerat på en ”Boro”-träning.

Nu har Kim Hellbergs lag bildbevis på spionen.

Det rapporterar The Athletic.

Foto: Bildbyrån

Det var inför den första playoff-semifinalen matchen mellan Middlesbrough och Southampton, som slutade lika, som ett stort spiondrama utspelade sig på ”Boros” träningsanläggning.

Detta då om en person med kopplingar till ”The Saints” sades ha filmat en träning med Kim Hellbergs lag under en träning på Rockliffe Park.

I går spelades returmötet mellan klubbarna där Southampton drog det längsta strået. Såldes är hoppet om en Premier League-plats över för Hellberg, Selini och Mravacs lag.

Kan fråntas playoff-finalplatsen

Nu skriver The Athletic att ”Boro” har bildbevis på personen som ska ha spionerat på en av lagets träningar. De skriver vidare att personen har identifierats via ett foto och att den berörda personen ska tillhöra Southampton ledarstab – där denne jobbar som analytiker.

Härnäst sägs ”Boro” skicka in bilden till EFL, där man sedan tidigare har upprättat en formell anmälan kring händelsen.

Kvar återstår att se om eller hur EFL väljer att straffa Southampton för händelsen. I det fall att de bedöms vara skyldiga riskerar de, enligt The Times, att behöva ge upp finalplatsen till Middlesbrough.