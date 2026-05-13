JUST NU: Jawla poängräddare – kvitterade på tilläggstid

Förra veckan vände IFK Norrköping en tuff trend.

I dag såg man ut att ta sin andra raka seger i superettan.

Då klev Dif-lånet Kalipha Jawla fram och kvitterade på tilläggstid.

Efter att ha inlett sin sejour i superettan med två raka segrar förlorade IFK Norrköping de tre efterföljande matcherna.

Under lördagen gästade man Gif Sundsvall på Norrporten Arena och skulle bryta den negativa trenden, genom en 3-1-seger.

I dag väntade ny match för Eldar Abdulic lag som välkomnade nykomlingen, och topplaget, Nordic United till Idrottsparken i Norrköping.

Där skulle hemmalaget dominera den första halvleken, men inte få in öppningsmålet.

Det skulle komma i den andra akten, med 62 minuter spelade för att vara exakt. Då slog Albert Aleksanjan in en hörna som Christoffer Nyman skarvade vidare in i mål med huvudet. Det var 33-åringens fjärde superettan-mål den här säsongen.

I slutskedet av matchen hade Nordic en boll i virket men ”Peking” såg ut att hålla undan och säkra sin andra raka seger. Det ville inte Kalipha Jawla skulle hända. Med 96 minuter på klockan skickade han nämligen in kvitteringsmålet via Theo Krantz och räddade en poäng för Nordic United i toppmötet. Det var Dif-lånets femte fullträff i år.