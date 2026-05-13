Uppgifter: Al-Hilal erbjuder Lewandowski monsterkontrakt

Robert Lewandowski har nyligen vunnit La Liga med Barcelona.

Nu kan han vara på väg till Saudiarabien.

Enligt polska Przegląd Sportowy erbjuder Al-Hilal stjärnan 90 miljoner euro per säsong.

Det har ryktats fram och tillbaka kring Robert Lewandowski och hans framtid efter att kontraktet löper ut med Barcelona. Anfallaren har tidigare ryktats vara aktuell för klubbar i Saudiarabien och Premier League, men även MLS och Serie A.

För ett par dagar sedan gav anfallaren själv svar på frågor om sin framtid.

– Jag vet inte än, jag har inte bestämt mig, sade han då.

Nu skriver polska Przegląd Sportowy att saudiska Al-Hilal har erbjudit 37-åringen ett monsterkontrakt – värt 90 miljoner euro per säsong (eller 982 miljoner kronor).

Hur Barcelona-stjärnan själv ställer sig till erbjudandet framgår dock inte av uppgifterna.

Robert Lewandowski står noterad för 18 mål och fyra assist på 43 matcher den här säsongen.



