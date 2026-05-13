Blackstenius hjälte för Arsenal – slog till på stopptid

I dag ställdes Arsenal mot Everton i den näst sista omgången av Women’s Super League.

Då såg matchen länge ut att sluta utan mål.

Detta fram till den 94:e minuten – då Stina Blackstenius avgjorde för sitt ”Gunners”.

Med 20 omgångar spelade av Women’s Super League hade Arsenal tagit 45 poäng och befann sig på en tredjeplats, med en match mindre spelad än Chelsea.

Nu är man tvåa.

Dagens match mellan ”The Gunners” och mittenlaget Everton såg länge ut att sluta utan mål – trots ett flertal chanser.

Men, i den 94:e spelminuten skulle inbytte Stina Blackstenius avgöra matchen för sitt rödvita lag och se till att man går om London-rivalen i tabellen.

För svensk del inledde även Smilla Holmberg på kvisten men byttes in i den 64:e minuten.

Arsenal ställs mot Liverpool i den sista ligaomgången, som har avspark på lördag vid 14.00.