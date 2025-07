Paul Gascoigne lades in på sjukhus under fredagen.

Den förre engelska landslagsspelarens tillstånd ska vara stabilt.

Det rapporterar The Sun.

Paul Gascoigne uppges ha förts till sjukhus efter att ha kollapsat i sitt hem. 58-åringen ska ha fått intensivvård och hans tillstånd ska senare ha förklarats stabilt.

Gascoignes vän Steve Foster ska enligt the Sun ha berättat att den förre Tottenham-ikonen vill tacka för stödet.

– Vill tacka alla för det stöd han fått hittills från så många gamla vänner som önskar honom lycka till och vill se honom tillbaka i toppform, säger foster enligt tidningen.

Gascoigne väntas bli kvar på sjukhuset i några dagar.

– Paul är på sjukhus, vilket är den bästa möjliga platsen för honom att vara på just nu, avslutar Foster.