Gerrard pausar tränarkarriären: ”Vill bara vara fri”

Steven Gerrard har inte skaffat något nytt jobb sedan han fick sparken i januari.

Nu berättar Liverpool-ikonen att han inte heller kommer att ta något nytt tränarjobb.

– Jag vill inte tillbaka till arbete, inte just nu, säger Gerrard enligt The Sun.

Det var i januari som Steven Gerrard, 44, sparkades av den saudiska klubben Al-Ettifaq. Därefter har den forne Liverpool-spelaren inte tagit något nytt tränaruppdrag – med flit.



Framgent vill nämligen inte Gerrard jobba som tränare, eller med någonting annat.



– Jag vill inte tillbaka till arbete, inte just nu, säger Steven Gerrad i That Peter Crouch Podcast, enligt The Sun.



Det kommer dock inte att förbli så för alltid.



– Jag kommer att gå tillbaka (till jobbet) vid någon tidpunkt. Men när jobbet har pågått dygnet runt i 18 månader så vill jag bara vara fri, göra normala saker som du inte kan göra som tränare. Det kan vara att spela golf eller besöka en pub, säger han.



Efter spelarkarriären har Gerrard även tränat klubbar som Aston Villa och Rangers. Som spelare i Liverpool gjorde engelsmannen 710 matcher, 186 mål och 155 assist.