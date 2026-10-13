Giroud till Gyökeres: ”Var stark i huvudet”

Viktor Gyökeres har ännu inte gjort mål för Arsenal den här säsongen.

Nu får svensken stöd av Olivier Giroud.

– Jag är inte orolig, säger anfallaren under en presskonferens.

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Viktor Gyökeres har haft en tung start på säsongen i Arsenal. Han har ännu inte gjort mål och har tappat sin plats i startelvan till Kai Havertz. Hittills har 28-åringen bara startat två matcher, mot Napoli i Champions League och mot Ipswich i Ligacupen.

I landslaget ser det helt annorlunda ut. Under det senaste landslagsuppehållet gjorde Gyökeres fyra mål på fyra matcher för Sverige i Nations League.

Nu får han uppmuntran från ett oväntat håll. Olivier Giroud, som spelade i Arsenal mellan 2012 och 2018, möter sin gamla klubb när Lille gästar Emirates Stadium i Champions League ikväll. På presskonferensen inför matchen fick han frågor om Arsenal-anfallet.

– Det tog tid för mig och man måste vara tålig. Man måste vara stark i huvudet, träna hårt och tro att man kan åstadkomma fantastiska saker, sa Giroud.

Fransmannen vet själv hur det är att bli ifrågasatt som anfallare i Arsenal. Han gjorde 105 mål på 253 matcher för klubben men kom aldrig över 16 ligamål under en Premier League-säsong.

– Anfallare måste vänja sig vid att hantera den pressen om de vill nå toppnivå. De har visat att de presterar bra, så jag är inte orolig, sa Giroud om Gyökeres och Havertz.

Gyökeres har gjort 21 mål på 61 matcher för Arsenal sedan han kom från Sporting. Den uteblivna speltiden har fått ryktena att ta fart, och både Atlético Madrid och AC Milan har tidigare ryktats som intresserade klubbar.