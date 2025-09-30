Glädjande bilder – Dovin tillbaka på plan

Oliver Dovin drog korsbandet i slutet av mars i år.

Nu kommer glädjande bilder på den förre Hammarby-målvakten.

Idag var han tillbaka på träningsplanen för första gången sedan skadan.

Foto: Alamy

Oliver Dovin drog korsbandet i Coventry Citys ligamatch mot Sheffield United i slutet av mars i år.

Korsbandsskadan bekräftades sedan i början av april.

– Det är en olycklig situation men vi kommer att stötta honom. Oliver är en riktigt bra kille som är fantastisk på alla sätt, sa Coventrys tränare Frank Lampard då.

Sedan dess har målvakten varit borta från spel, men nu idag kommer glädjande bilder på den förre Hammarby-målvakten.

Coventry meddelar nämligen via X att Dovin var tillbaka på träningsplanen idag, för första gången sedan skadan.

”Ett litet steg i rätt riktning i hans återhämtningsprocess”, skriver klubben via X.