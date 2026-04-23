JUST NU: Säsongen över för Yamal – väntas spela VM

Lamine Yamals säsong är över.

Skadan sätter stopp för 18-åringen men han ska vara tillbaka till VM.

Foto: Alamy

Det var i onsdagens möte med Celta Vigo som Lamine Yamal ådrog sig en skada. I samband med straffen som gav 1–0 och säkrade tre poäng tog han sig mot baksidan av låret och tvingades kort därefter kliva av.

Tidigare idag kom uppgifter om att 18-åringen skulle missa resten av säsongen.

Nu bekräftar FC Barcelona att säsongen är över för talangen.

”Undersökningar har visat att A-lagsspelaren Lamine Yamal har drabbats av en skada i biceps femoris (baklåret) i sitt vänstra ben”, skriver klubben.

Vidare meddelas att spelaren kommer att genomgå en konservativ behandling. Han väntas missa resten av säsongen, men prognosen är att han ska vara tillbaka i tid till VM.