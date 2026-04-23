Uppgifter: Atletico Madrid in i jakten på succén

Julian Brandt, 29, lämnar Borussia Dortmund i sommar.

Då vill Atletico Madrid plocka in tysken.

Det rapporterar tidningen Marca.

Borussia Dortmund har sedan tidigare meddelat att Julian Brandt inte förlänger sitt kontrakt efter säsongen. Den offensive pjäsen kommer därmed att vara kontraktslös i sommarens transferfönster och flera klubbar uppges flocka sig runt 29-åringen för hans signatur.

Det har tidigare rapporterats om intresse från Arsenal, Aston Villa, Barcelona, Fenerbahce och Bayer Leverkusen.

Nu rapporterar tidningen Marca att Atletico Madrid har gett sig in i jakten. Den spanska klubben ser Brandt som en ersättare till Antoine Griezmann, som lämnar för MLS i sommar.

Det ska samtidigt finnas flera kandidater på Atletico Madrids önskelista men Brandt sägs ligga högst upp.