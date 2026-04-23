Uppgifter: Ikonen kan ta över Slovakiens landslag

Det rapporterar transferjournalsiten Nicolo Schira.

Marek Hamsik avslutade spelarkarriären i fjol. Nu är 38-åringen aktuell för ett förbundskaptensjobb.

Enligt den italienska transferjournalisten Nicolo Schira är Hamsik en kandidat till Slovakiens landslag. Detta då den förre bossen Francesco Calzona lämnade tidigare i veckan.

Marek Hamsik har tidigare spelat i Napoli där han gjort över 500 matcher. Slovaken har dessutom representerat IFK Göteborg våren 2021.