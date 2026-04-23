Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Ikonen kan ta över Slovakiens landslag

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Marek Hamsik avslutade karriären i somras.
Nu kan 38-åringen bli förbundskapten för Slovakien.
Det rapporterar transferjournalsiten Nicolo Schira.

Enligt den italienska transferjournalisten Nicolo Schira är Hamsik en kandidat till Slovakiens landslag. Detta då den förre bossen Francesco Calzona lämnade tidigare i veckan.

Marek Hamsik har tidigare spelat i Napoli där han gjort över 500 matcher. Slovaken har dessutom representerat IFK Göteborg våren 2021.

