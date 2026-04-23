Dortmund-legendar aktuell som sportchef för Spurs

Foto: Bildbyrån

Tottenham slås för sin överlevnad i Premier League. Samtidigt har klubben stått utan sportchef sedan Fabio Paratici lämnade för Fiorentina i februari.

Nu har en tydlig förstakandidat seglat upp. Enligt The Athletic har Tottenham siktat in sig på Sebastian Kehl, som fram till nyligen hade ett liknande jobb i Borussia Dortmund.

Kehl har haft fler olika roller i Dortmund efter att han avslutade karriären 2015, med över 300 matcher i bagaget för den tyska storklubben. 2022 tog han över jobbet som klubbens sportchef.

Tottenham har två poäng upp till säker mark i Premier League med fem matcher kvar av säsongen.



