League Two-laget Grimsby Town stod för en rejäl skräll när man slog ut Manchester United ur ligacupen.

Därför är det inte konstigt att spelarna i fjärdedivisionslaget gläds åt segern.

– Jag tror att det är en match som kommer att leva kvar i klubbens historia länge, säger Kieran Green till ITV.

Foto: Bildbyrån.

Manchester United har fortsatt inte vunnit en match denna säsong. Efter två matcher i Premier League under säsongsstarten har det blivit en förlust och ett kryss, men när League Two-laget Grimsby Town stod för motståndet i ligacupen under onsdagen trodde många att trenden skulle vända.

Det gjorde det inte.

Efter att Grimsby tagit ledningen med 2-0 i den första halvleken skulle visserligen United, genom Mbuemo och Maguire, kvittera matchen i den andra och ta den till straffsparkar.

Väl där drog League Two-Laget det längsta strået och vann – efter hela 13 straffar.

– Det är fantastiskt. Verkligen surrealistiskt. Jag saknar ord, säger Tyrell Warren till ITV och fortsätter

– Det drog ut på tiden (straffläggningen). Det var kallt där ute och jag huttrade. Jag var sist med att slå min straff. Jag ville bara göra mål, säger han.

Mittfältaren Kieran Green tror att onsdagens seger kommer att leva kvar i Grimsby-historien under lång tid.

– Det är otroligt. Jag tror att det är en match som kommer att leva kvar i klubbens historia länge. Jag vet att många fans såg fram emot matchen och vi såg också fram emot den, så det är en match som kommer att finnas kvar för alltid, säger Green till ITV.











