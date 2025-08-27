Uniteds superfiasko i cupen – utslaget av League Two-lag

Manchester United är ute ur ligacupen.

”The Red Devils” förlorade straffläggningen mot Grimsby Town.

Manchester United har fortsatt inte vunnit en match denna säsong. Efter två matcher i Premier League under säsongsstarten har det blivit en förlust och ett kryss, men när League Two-laget Grimsby Town stod för motståndet i ligacupen under onsdagen trodde många att trenden skulle vända.

Så enkelt blev det inte.

Grimsby, som håller till i den engelska fotbollens fjärdedivision, tog ledningen efter drygt 20 spelade minuter, och knappt tio minuter senare utökade uppstickaren till 2–0.

Manchester United tryckte på för att undvika superfiaskot, och sent i den andra halvleken fick nyförvärvet Bryan Mbeumo in en reducering. I matchens sista ordinarie minut kvitterade Harry Maguire och cupmatchen fick avgöras på straffar.

Väl där tvingades samtliga spelare skjuta straff, och det dröjde hela vägen till den 13:e (!) straffsparken innan matchen kunde avgöras. Då missade Mbeumo och skickade Grimsby Town vidare i ligacupen.