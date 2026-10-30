Glädjebesked för Arsenal – Rice och Calafiori tillbaka

Arsenal har fått ett glädjebesked inför söndagens toppmöte på Anfield.

Declan Rice och Riccardo Calafiori är tillbaka i träning.

Max Dowman är dock avstängd efter det röda kortet mot Fleetwood.

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Declan Rice och Riccardo Calafiori missade ligacupmatchen mot Fleetwood efter att ha fått mindre känningar i segern med 2–0 mot Everton. På fredagen var de tillbaka i träning, berättar Mikel Arteta.

– Alla tränade i dag. De tränar i morgon också, och om allt är okej är de tillgängliga, säger han på presskonferensen.

Det är däremot osäkert om Noni Madueke kan spela.

– Vi vet inte än. Vi har ett träningspass i morgon, och vi får se om han klarar av det.

Foto: Bildbyrån

Arteta besviken över avstängningen

Arsenal blir utan Max Dowman mot Liverpool. Han blev utvisad mot Fleetwood, och klubbens överklagande har avslagits. Det gör Arteta frustrerad.

– Väldigt besviken, särskilt med tanke på den vårdslösa tacklingen han fick. Hans reaktion var minimal jämfört med själva handlingen. Det kunde ha slutat riktigt illa, och vi har tur att han inte har en bruten fot.

Christos Tzolis kan däremot vara tillbaka efter att ha missat sex matcher med en skada i baksidan av låret. William Saliba och Bukayo Saka är fortfarande skadade.