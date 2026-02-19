Glädjebesked för Blågult – Bernhardsson tillbaka

Skadelistan inför landslagsamlingen i mars har bara blivit längre.

Nu ser Alexander Bernhardsson ut att vara redo för spel.

Foto: Alamy

Alexander Bernhardsson har inte spelat sedan i november för Holstein Kiel till följd av en fotskada. Nu ser svensken ut att vara nära en comeback.

Enligt lokaltidningen Kieler-Nachrichten är Bernhardsson tillbaka på träningsplanen och han ses som aktuell för helgens match mot Karlsruhe i 2. Bundesliga. Därmed ökar hoppet för att 27-åringen kan vara med när Sverige ställs mot Ukraina den 26 mars.

Graham Potters landslag har annars en gedigen skadelista att ta hänsyn till inför play off-matchen i vår. Spelare som Alexander Isak, Dejan Kulusevski, Lucas Bergvall och Emil Holm missar med stor sannolikhet nästa samling.

Alexander Bernhardsson har spelat 14 matcher och gjort två mål för Holstein Kiel den här säsongen. Han är noterad för nio landskamper för Sverige.