Glädjebeskedet: Kompany utskriven från sjukhuset

Bayern München-tränaren Vincent Kompany kollapsade förra veckan.

Nu har har belgaren lämnat sjukhuset.

Han har fått diagnosen hjärnhinneinflammation.

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För knappt en vecka sedan kollapsade Vincent Kompany efter en träning och fördes i ambulans till sjukhus. Belgaren hade tidigare haft en virusinfektion och har själv sagt att han inte lyssnade tillräckligt på sin kropp.

Nu kommer ett glädjebesked. På onsdagen skrevs Kompany ut från sjukhuset.

– Det här är den största och mest underbara nyheten för oss alla, säger Bayern Münchens sportchef Max Eberl till Bild.

Eberl bekräftar också att Kompany har drabbats av hjärnhinneinflammation.

– De har listat ut vad det är, det var det som utlöste händelsen.