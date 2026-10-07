Glädjebeskedet om Bardghji – hyllas av Barcelona

Roony Bardghji kämpar sig tillbaka från den tunga korsbandsskadan.

Nu kommer glädjande besked från Spanien att Barcelona uppges vara mycket nöjda med 20-åringens framsteg under rehabiliteringen.

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Roony Bardghji kämpar sig tillbaka efter den korsbandsskada han ådrog sig på träning i mitten av augusti. Nu kommer positiva besked om svenskens rehabilitering.

Enligt tidningen Sport är Barcelona mycket nöjda med svenskens rehab framsteg och uppges uppskatta Bardghjis inställning samt det hårda arbetet han lägger ner för att ta sig tillbaka.

Ett tydligt tecken på framstegen är att knäskyddet efter operationen nyligen kunde tas bort. Det märktes inte minst i tisdags när han själv kunde köra bil till träningen, i stället för att få skjuts.

Trots de positiva nyheterna för den svenske yttermittfältaren betonar tidningen att det fortfarande är flera månader från en återkomst till matchspel.