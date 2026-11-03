Glädjebeskedet: Saliba tillbaka i träning

Arsenal har fått ett glädjebesked.

William Saliba är tillbaka i träning med laget.

Mittbacken har inte spelat en enda match den här säsongen.

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William Saliba hade problem med ryggen redan förra säsongen, och under VM i somras blev det värre. Därför har den franske mittbacken inte spelat någon match för Arsenal den här hösten.

Nu är 25-åringen tillbaka i träning med resten av truppen, meddelar klubben på sociala medier.

Arsenal har klarat sig bra utan honom. Laget leder Premier League och har vunnit åtta av sina nio första matcher, senast med en 1–0 bortavinst mot Liverpool.

Arsenal gästar mot Slavia Praha i morgon, onsdag, klocka 21.00.