Gör sensation – HIF ville inte ha honom

Sidny Lopes Cabral gjorde ett år i Helsingborgs U19-lag 2021, men tog inte plats i herrlagets allsvenska trupp året därpå.

En krokig väg senare svarade landslagsmannen från Kap Verde för en pigg insats i Champions League-slutspelet mot Real Madrid i veckan.

– Jag såg matchen i efterhand för att jag ville se honom, det är häftigt att han är där. Precis som i HIF fanns det bara ett läge för honom när han hoppade in – och det var full gas, säger den skånska klubbens tekniska chef Mikael Dahlberg till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån/Alamy

Det mesta av efterspelet från Benfica-Real Madrid i veckan kom att handla om matchens enda målskytt Vinicius Jr och rasismanklagelserna han riktade mot Gianluca Prestianni.

Men i skuggan detta hoppades alltså en tidigare HIF-spelare in för Benfica. Sidny Lopes Cabral tog för sig rejält och slog också den frispark som var nära att leda till en 1-1-kvittering.

Hur kommer det sig att spelare som inte tog plats i Helsingborgs A-lag 2022 nu spelar Champions League-slutspel mot Real Madrid?

HIF:s tekniske chef Mikael Dahlberg var akademichef i klubben 2021 och den som plockade in yttern.

– Vi hade kontakt med en agent som också drev en akademi och fick därigenom frågan om Sidny kunde komma från Holland och spela i vår miljö. Han kom in till vårt U19-lag och var här i ett år, minns Dahlberg om Lopes Cabral som är född i Nederländerna med föräldrar från den afrikanska ö-gruppen Kap Verde.

Men det blev aldrig A-laget?

– Han var uppe och tränade en del med herrlaget och spelade U21-matcher. Herrlaget gick ju upp till allsvenskan inför 2022 och det skulle byggas en trupp för allsvenskan av tränare och sportchef, säger Dahlberg om Jörgen Lennartsson och Andreas Granqvist som var tränare respektive sportchef där och då.

”Han var opolerad, men vi gillade honom”

Sommaren 2022 sparkades dock Lennartsson och ny huvudtränare blev Alvaro Santos, tränaren som hade Sidny Lopes Cabral i U19-laget året innan. Då hade dock talangen redan försvunnit från HIF för spel i Tyskland.

Dahlberg vill inte spekulera i om Lopes Cabral haft en större chans att ta en plats i A-lagstruppen om Santos varit tränare från 2022 års början, men han minns att det fanns fina egenskaper i spelaren som inte ens hunnit fylla 20 år under sin tid i HIF.

– Han var en duktig spelare. Rätt opolerad, det fanns saker han behövde lära sig, men det fanns stor potential och vi gillade honom.

Hur ser du på att er gamla spelare nu lirar Champions League-fotboll mot Real Madrid?

– Så klart väldigt roligt. Det är en spelare som jag följt efter att han lämnade oss. Jag har fortsatt haft kontakt med agenten och sett hur han spelat i först Tyskland och därefter i Portugal. Han har ju tagit den långa vägen men det är inspirerande att se att det också går att göra så. Han är ju fortsatt relativt ung, säger Dahlberg om 23-årige Lopes Cabral.

Såg ikapp Benfica-Real Madrid dagen därpå: ”Ville se honom”

Dahlberg berättar att han nattade barn samtidigt som Benfica-Real Madrid spelades i tisdags, men det hindrade honom inte från att ändå se matchen.

– Jag såg den i efterhand dagen därpå.

På grund av Lopes Cabral?

– Ja, jag ville se honom. Det är häftigt att han är där.

Vad säger du om själva inhoppet?

– Precis som i HIF fanns det bara ett läge för honom när han hoppade in – och det var full gas, säger Dahlberg och skrattar.

Har du och Lopes Cabral haft någon kontakt sedan han lämnade HIF?

– Några enstaka SMS här och där, men det var några år sedan nu.

Till sommaren spelar Kap Verde sitt första VM någonsin. Lopes Cabral har sedan debuten 2023 gjort sex A-landskamper för nationen utanför Senegals kust och han aspirerar därmed på en plats i VM-truppen.

– Men där har jag dålig koll, jag vet inte så mycket om Kap Verdes landslag, avslutar Dahlberg.