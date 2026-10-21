Gordon efter förlusten: ”De är laget att slå”

Anthony Gordon säger att Barcelona förlorade mot ett bättre lag.

Förlusten med 2–4 mot PSG bröt Barças svit på elva raka segrar.

– De har varit laget att slå i två år, säger engelsmannen.

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Barcelona hade vunnit elva raka matcher inför mötet med de regerande mästarna Paris Saint-Germain, men sviten tog slut i Champions League. Xavi Espart och Lamine Yamal gjorde Barças mål, men sena mål av Vitinha och Fabián Ruiz avgjorde till PSG:s fördel med 4–2. Därmed har PSG fortfarande full pott i turneringen.

Efter matchen var Barça-nyförvärvet Anthony Gordon tydlig när han pratade med TNT Sports.

– Jag tycker att de förtjänade det till slut. Jag känner att de var det bättre laget. De hade bättre moment med mer kvalitet, och fysiskt kunde de hålla uppe pressen och intensiteten längre än vi, säger han och fortsätter:

– De har varit laget att slå i två år, och i kväll var ett bra exempel på varför.

Gordon ser ändå positiva saker att ta med sig.

– De har varit bäst i två år och är fortfarande laget att slå. Vi måste lära oss av det här, analysera matchen och försöka bli det laget, säger han.

På söndag väntar El Clásico mot Real Madrid.