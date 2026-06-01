Så ställer Graham Potter upp mot Norge
Följ Fotbolldirekt på
Google news
I dag spelar Sverige sin första träningsmatch inför VM.
Detta då man gästar Norge på Ullevaal Stadion i Oslo.
Matchen har avspark klockan 19.00.
Med exakt två veckor kvar till Sveriges VM-premiär mot Tunisien i Monterrey, Mexiko, har det blivit dags för ”Blågults” första träningslandskamp.
Denna spelas på Ullevaal Stadion i Oslo dit Graham Potters lag har rest för att möta Ståle Solbakkens Norge.
Inför matchen står det klart att den svenska Arsenal-stjärnan Viktor Gyökeres inte kommer att komma till spel efter lördagens förlust mot Paris Saint-Germain i finalen av Champions League. Detsamma gäller ”The Gunners” norska lagkapten Martin Ødegaard.
Med en timme kvar till avspark i Norge står det klart att Liverpool-anfallaren Alexander Isak inte spelar från start. Det gör i stället Gustaf Nilsson, tillsammans med Anthony Elanga.
Startelvor:
Norge: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Møller Wolfe – Bobb, Berge, Aursnes, Nusa – Strand Larsen, Sørloth.
Sverige: Widell Zetterström; Johansson, Lagerbielke, Hien, Smith, Svensson – Bergvall, Karlström, Ayari – Nilsson, Elanga.
Den här artikeln handlar om: