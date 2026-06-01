Så ställer Graham Potter upp mot Norge

I dag spelar Sverige sin första träningsmatch inför VM.

Detta då man gästar Norge på Ullevaal Stadion i Oslo.

Matchen har avspark klockan 19.00.

Med exakt två veckor kvar till Sveriges VM-premiär mot Tunisien i Monterrey, Mexiko, har det blivit dags för ”Blågults” första träningslandskamp.

Denna spelas på Ullevaal Stadion i Oslo dit Graham Potters lag har rest för att möta Ståle Solbakkens Norge.

Inför matchen står det klart att den svenska Arsenal-stjärnan Viktor Gyökeres inte kommer att komma till spel efter lördagens förlust mot Paris Saint-Germain i finalen av Champions League. Detsamma gäller ”The Gunners” norska lagkapten Martin Ødegaard.

Med en timme kvar till avspark i Norge står det klart att Liverpool-anfallaren Alexander Isak inte spelar från start. Det gör i stället Gustaf Nilsson, tillsammans med Anthony Elanga.

Startelvor:

Norge: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Møller Wolfe – Bobb, Berge, Aursnes, Nusa – Strand Larsen, Sørloth.

Sverige: Widell Zetterström; Johansson, Lagerbielke, Hien, Smith, Svensson – Bergvall, Karlström, Ayari – Nilsson, Elanga.