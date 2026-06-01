Han gjorde dubbla mål mot Elfsborg vilket gav Örgryte poäng i kampen om allsvensk överlevnad.

Ändå får inte Noah Christoffersson plats i sista omgångens lag av vårsäsongens allsvenska.

Det finns nämligen en överflöd med flerfaldiga målskyttar från helgen som gick.

David Celic, IK Sirius (2)

Räddade det som behövdes mot AIK. Hållen nolla inför närmare 30 000 åskådare och vinst med 3-0. En bra dag på jobbet för serieledarnas målvakt.

Henrik Castegren, IK Sirius

Tillbaka efter två matchers avstängning. Klev in i mittförsvaret när Soumah saknades på grund av avstängning även han och Castegren stod rätt, bidrog till hållen nolla och sköt 3-0 på frispark i krysset.

Anes Čardaklija, Gais (3)

Går från klarhet till klarhet och växt ut till Gais bästa försvarsspelare den här säsongen. Inte konstigt att Bosniens landslag håller hårt i göteborgaren.

Jens Stryger, Malmö FF

Låg bakom mycket framåt i MFF:s storseger mot HBK. Forne Udinese-proffset håller fortsatt mycket hög nivå.

Arber Zeneli, IF Elfsborg

Tvåmålsskytt mot Örgryte. Kul för storebror Zeneli som ju annars passerats av lillebror i hierarkin nu när Besfort ska spela VM för Sverige.

Julius Lindberg, BK Häcken (2)

Bästa Häcken-spelare i vändningen mot Hammarby. Låg snyggt bakom 3-2-målet och hade många fina aktioner i matchen.

Tobias Heintz, IFK Göteborg

I en väldigt målrik sista omgång av vårens allsvenska glänste förstås Heintz allra mest med FYRA mål borta mot VSK i den här galna 5-4-segern. Räcker gott så.

Victor Lind, Hammarby IF (2)

Första målet mot BK Häcken var av den högre skolan, en nivå över allsvenskan egentligen. Det är också därför Lind värvades in som klubbens dyraste någonsin inför säsongen. Blev tvåmålsskytt, men det räckte ändå inte då Häcken i andra halvlek vände 0-2 till seger 3-2.

Omar Faraj, Halmstads BK

Två riktigt fina mål borta mot Malmö FF. Anfallaren såg länge ut att kunna göra livet surt för redan krisande MFF. I hård konkurrens med Öis tvåmålsskytt Noah Christoffersson tar ändå Faraj den här platsen, för han är monumentalt viktig för HBK:s offensiv.

Robbie Ure, IK Sirius (2)

Dubbla mål borta mot AIK och rankad som allsvenskans i särklass bästa nia av lagkamrat Melker Heier som dessutom tycker att skotten borde funnits med i landets VM-trupp. Ska nog mycket till om Ure blir kvar efter sommaren.

Erik Botheim, Malmö FF

Hattrick på rekordtid i andra halvlek hemma mot HBK och den enskilt största anledningen till att krisen inte blev ännu värre i MFF. Norrmannen ofantligt viktig i boxen och matchens lirare i 5-2-viktorian.