Grönvita euforin – tillbaka i Champions League efter 20 år

Real Betis spelade Champions League 2005/2006.

Därefter har Sevillaklubben fått vänta och vänta.

Men till hösten är de grönvita tillbaka i Champions League-fotbollen.

Foto: Alamy

Då Levante som kämpar för överlevnad i La Liga överraskande slog Celta Vigo med 3-2 på bortaplan i går (VM-ratade Williot Swedberg hoppade in för Celta) räckte det för Real Betis att hemmabesegra Elche för at säkra Champions League-spel till nästa säsong.

Colombianen Cucho gav Betis tidigt ledningen. Visserligen kvitterade gästerna kort före paus, men när Leo Petrot tidigt i andra tog ett direkt rött kort var det bara en tidsfråga innan Sevillalaget skulle avgöra.

Segermålet kom i 68:e från Pablo Fornals och i och med 2-1-segern spelar Betis Champions League-fotboll till hösten. Laget ligger femma och med tanke på La Ligas höga ranking har de inte bara fyra utan fem platser till Champions League. Avståndet ner till tabellsexan Celta Vigo är med två matcher kvar ointagliga sju poäng.

När Betis senast spelade Champions League säsongen 2005/2006 kom laget trea i gruppen bakom Liverpool och Chelsea.