Guardiolas ursäkt efter agerandet: ”Jag skäms”

Pep Guardiola konfronterade en kameraman.

Nu ber Manchester City-tränaren om ursäkt.

– Jag skäms, säger katalanen.

Först var det Newcastles lagkapten Bruno Guimarães som fick det hett om öronen i lördags från Pep Guardiola efter ett bråk i matchen mellan Newcastle och Manchester City.

Därefter var det en kameraman som Guardiola konfronterade i Citys förlustmatch, detta efter att kameramannen fått bråket med Guimarães på film.

Katalanen lyfte på kameramannens hörlurar och viskade något i örat på honom. Vad som sades har inte kommit fram, men nu ber Guardiola om ursäkt.

– Jag skäms när jag ser det. Jag gillar det inte. Jag ber om ursäkt till kameramannen, säger Guardiola enligt BBC och fortsätter:

– Efter 1 000 matcher är jag inte en perfekt person, jag gör stora misstag.