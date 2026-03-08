Gudmundsson hyllad efter succén: ”Enastående”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Gabriel Gudmundsson låg bakom allt i Leeds seger.
Svensken noterades för ett mål och assist när laget tog sig vidare i FA-cupen.
Under söndagen ställdes Leeds United mot Norwich i FA-cupens femte omgång. Då blev Gabriel Gudmundsson en av matchens förgrundsfigurer. Svensken spelade fram till Sean Longstaff för matchens första mål.
Senare gjorde Gudmundsson sitt första mål i Leeds-tröjan när han vräkte sig fram för att sätta 2–0-målet.
Efter matchen får Gudmundsson högt betyg i lokaltidningen Yorkshire Evening Post.
”Enastående. Gjorde allt han normalt gör men bidrog till slutresultatet”, skrev tidningen och gav Gudmundsson nio av tio i betyg.
Även Leeds Live var imponerade av försvararen och beskriver honom som ”ett energiknippe”. Han fick 7/10 i betyg.
Den här artikeln handlar om: