Gudmundsson hyllad efter succén: ”Enastående”

Gabriel Gudmundsson låg bakom allt i Leeds seger.

Svensken noterades för ett mål och assist när laget tog sig vidare i FA-cupen.

Foto: Alamy

Under söndagen ställdes Leeds United mot Norwich i FA-cupens femte omgång. Då blev Gabriel Gudmundsson en av matchens förgrundsfigurer. Svensken spelade fram till Sean Longstaff för matchens första mål.

Senare gjorde Gudmundsson sitt första mål i Leeds-tröjan när han vräkte sig fram för att sätta 2–0-målet.

Efter matchen får Gudmundsson högt betyg i lokaltidningen Yorkshire Evening Post.

”Enastående. Gjorde allt han normalt gör men bidrog till slutresultatet”, skrev tidningen och gav Gudmundsson nio av tio i betyg.

Även Leeds Live var imponerade av försvararen och beskriver honom som ”ett energiknippe”. Han fick 7/10 i betyg.