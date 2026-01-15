Gyökeres får toppbetyg – efter succén mot Chelsea

Viktor Gyökeres gjorde mål och assist i Londonderbyt mot Chelsea.

Nu får Arsenal-svensken höga betyg i brittisk press.

”Vilken kväll för svensken och hans bästa prestation i Arsenal-tröjan”, skriver The Sun.

Foto: Bildbyrån

Arsenal och Chelsea drabbade samman i semifinalen i ligacupen under onsdagen. Viktor Gyökeres som stundtals har varit ifrågasatt sedan han anslöt till ”Gunners” i somras slig till med dubbla poäng.

Gyökeres noterades för både mål och assist när Arsenal vann matchen med 3–2. Efteråt hyllades svensken i de stora brittiska medierna.

Både The Mirror och sajten Football London ger Gyökeres 9 av 10 i betyg. Motiveringarna var liknande:

”Hade en chans i första halvlek med vänsterfoten, snurrade runt och såg sitt skott styras utanför. Började andra halvlek perfekt, gled in för att utnyttja Robert Sanchez misstag och slå in bollen. Han gjorde sitt mål tack vare ett misstag av Sanchez. Sedan gjorde han riktigt bra ifrån sig Zubimendi för det tredje målet.”

”Bästa prestationen i sin Arsenal-karriär”

The Sun är snäppet tuffare och ger Gyökeres en åtta i betyg. Samtidigt skriver de att han gjorde sin bästa match hittills i ”Gunners”.

”Vilken kväll för svensken och hans bästa prestation i en Arsenal-tröja. Skänkte honom målet av ett kaotiskt målvaktsspel, men gjorde riktigt bra ifrån sig när Zubimendi satte ’Gunners’ tredje mål. Jobbade outtröttligt även utan boll.”

Tidningen London Evening Standard håller med:

”Behövde en stor insats och gjorde den bästa prestationen i sin Arsenal-karriär. Han kastade sig in i ett chockerande målvaktsspel och gjorde mål, och sedan spelade han klassiskt anfallsspel för att hålla bollen uppe och spela fram Zubimendis mål. Mycket bättre.”

Viktor Gyökeres står noterad för åtta mål och en assist på 25 matcher.