JUST NU: Gyökeres målskytt i derbyt – Arsenal nära final

Viktor Gyökeres slog till i derbyt mot Chelsea.

Nu har Arsenal ena foten i ligacupfinalen.

Matchen slutade 3–2 till “The Gunners”

Foto: Alamy

Under onsdagskvällen kan antingen Chelsea eller Arsenal ta ett kliv mot finalen i den engelska ligacupen, eller Carabao Cup, i mars 2026. Det är dags för den första av två semifinaler, och kampen om en finalplats inleds på Stamford Bridge i London klockan 21:00.

Svenske Viktor Gyökeres fick chansen från start av Arsenal-tränaren Mikel Arteta. Landslagsspelaren startade centralt tillsammans med Bukayo Saka och Leandro Trossard.

Redan efter sex spelade minuter slog Declan Rice in en hörna från vänsterkanten. Robert Sanchez i Chelsea-målet fick inte tag i bollen och Ben White nådde högst och nickade in ledningsmålet på Stamford Bridge.

– Det är en ovan målskytt, sa Niklas Holmgren i Viaplay-sändingen.

I finalen väntar vinnaren av den andra semifinalen mellan Newcastle och Manchester City. City vann den första semifinalen med 2–0.

Ställningen i halvtid var 1–0 till Arsenal.

Tidigt i den andra halvleken spelades bollen in från Arsenals högerkant. Chelsea-keepern Sanchez blev åter igen olycklig när han inte fick tag på bollen och Gyökeres var där och snappade upp och smällde in 2–0.

– Han är anledningen till båda baklängesmålen, sa Holmgren.

Målet var svenskens åttonde i Arsenal-tröjan denna säsong.

Foto: Bildbyrån

Minuter senare reducerade Alejandro Garnacho för Chelsea. Med 20 minuter kvar av ordinarie tid utökade Martín Zubimendi till 3–1 till ”The Gunners”, innan Garnacho reducerade åter igen.

Matchen slutade 3–2 till Arsenal. Returen spelas i februari.

Startelvor:

Chelsea:

Sanchez – Acheampong, Chalobah, Fofana, Cucurella – Fernandez, Santos – Estevao, Pedro, Neto – Guiu.

Arsenal:

Arrizabalaga – White, Saliba, Gabriel, Timber – Rice, Zubimendi, Ødegaard – Saka, Trossard, Gyökeres.