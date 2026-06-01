Kan spela för olika landslag: ”Får byta om han vill”
STOCKHOLM. Det var ingen tvekan för Yasin Ayari kring att välja Sverige.
Men han slåss inte för att lillebror Taha Ayari ska göra samma val.
– Han får byta om han vill, säger Brighton-mittfältaren till FotbollDirekt.
2022 kom uppgifter om att Yasin Ayari kunde byta landslag till Tunisien.
Två år senare blev han en del av Jon Dahl Tomassons svenska A-landslag där han per omgående blev en viktig spelare på mittfältet.
Nu är det lillebror Taha Ayari som ställs inför samma dilemma. Tidigare i år skrevs det om att AIK-anfallaren gjort Tunisiens landslag intresserade.
Själv har 21-åringen lagt locket på och när FD frågar storebror Ayari som ska möta just Tunisien i VM-premiären om två veckor svarar han nästan med en axelryckning.
”Naturligt att fortsätta med Sverige”
– Han får byta om han vill. Det är hans val. Vi får se vad han gör, säger Yasin Ayari.
Är det inte en dröm för er att spela ihop i landslaget?
– Så klart, svarar Ayari kort som varnar för Tunisiens landslag inför VM-premiären, landet som mittfältarens pappa är ifrån.
– De har ett bra landslag, många bra spelare. De har kvalitet.
Att det var nära att Ayari skulle välja bort Sveriges landslag för nordafrikanska nationens dito förnekar 22-åringen.
– Jag har spelat för Sverige sedan jag var liten. Det var bara naturligt att fortsätta med Sverige.
