Kan spela för olika landslag: ”Får byta om han vill”

STOCKHOLM. Det var ingen tvekan för Yasin Ayari kring att välja Sverige.

Men han slåss inte för att lillebror Taha Ayari ska göra samma val.

– Han får byta om han vill, säger Brighton-mittfältaren till FotbollDirekt.

2022 kom uppgifter om att Yasin Ayari kunde byta landslag till Tunisien.

Två år senare blev han en del av Jon Dahl Tomassons svenska A-landslag där han per omgående blev en viktig spelare på mittfältet.

Nu är det lillebror Taha Ayari som ställs inför samma dilemma. Tidigare i år skrevs det om att AIK-anfallaren gjort Tunisiens landslag intresserade.

Själv har 21-åringen lagt locket på och när FD frågar storebror Ayari som ska möta just Tunisien i VM-premiären om två veckor svarar han nästan med en axelryckning.

”Naturligt att fortsätta med Sverige”

– Han får byta om han vill. Det är hans val. Vi får se vad han gör, säger Yasin Ayari.

Är det inte en dröm för er att spela ihop i landslaget?

– Så klart, svarar Ayari kort som varnar för Tunisiens landslag inför VM-premiären, landet som mittfältarens pappa är ifrån.

– De har ett bra landslag, många bra spelare. De har kvalitet.

Att det var nära att Ayari skulle välja bort Sveriges landslag för nordafrikanska nationens dito förnekar 22-åringen.

– Jag har spelat för Sverige sedan jag var liten. Det var bara naturligt att fortsätta med Sverige.