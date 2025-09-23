Gyökeres i natt: ”Funnits många tuffa stunder”

Viktor Gyökeres blev Europas bästa målskytt.

I natt vann svensken pris på Ballon d’Or-galan.

– Att kunna stå här är en fantastisk känsla, sa han.

Foto: Alamy

54 mål för Sporting och nio mål för det svenska landslaget i Nations League. Ja, Viktor Gyökeres säsong 2024/25 var verkligen storartad.

I går, måndag, prisades den svenske anfallaren som Europas bästa målskytt på herrsidan på Ballon d’Or-galan i Paris. Gyökeres fick ta emot Gerd Müller Trophy, priset för den meste målgöraren i Europa den gångna säsongen, och landade på plats 15 i Ballon d’Or-omröstningen för världens bästa fotbollsspelare.

Då passade Gyökeres på att hylla sin tidigare klubb, portugisiska Sporting, trots att parterna befann sig i konflikt innan storövergången till Arsenal tidigare i somras.

– Tack till alla i Sporting som gjorde det här möjligt för mig. Vi hade en fantastisk säsong tillsammans, vann både ligan och cupen, och skapade några otroliga ögonblick tillsammans, sa han på podiet.

Foto: Alamy

– Att kunna stå här är en fantastisk känsla. Ända sedan jag startade spela fotboll har jag varit hungrig på mål, så det här är ett stort erkännande och en ära att ta emot priset. Det har funnits många tuffa stunder för mig under karriären, men ändå står jag här. Det är ett stolt ögonblick för oss, fortsatte han och tackade sina nära och kära.

– Nu går jag in i ett nytt skede av min karriär i Arsenal där jag vill skapa fler speciella minnen.

✔️ Se hela tacktalet i spelaren ovan!