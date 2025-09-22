Gyökeres prisad – tar hem Gerd Müller Trophy

Viktor Gyökeres har prisats under Ballon d’or-galan.

Svensken har tilldelats Gerd Müller Trophy.

– Tack till alla i Sporting som gjorde det här möjligt för mig, säger han när han tar emot priset.

Foto: Bildbyrån

Viktor Gyökeres öste in mål förra säsongen.

Totalt blev det 54 fullträffar på 52 matcher i Sporting Lissabon, utöver det så noterades han också för nio mål i Blågult på sex framträdanden.

För sina totalt 63 mål under fjolårssäsongen så har svensken nu prisats.

För sin finfina säsong belönades han med en 15:e placering i Ballon d’or, men nu har svensken också prisats under galan.

Han har nämligen tilldelats Gerd Müller Trophy.

– Tack till alla i Sporting som gjorde det här möjligt för mig. Vi hade en fantastisk säsong tillsammans, vann både ligan och cupen, och skapade några otroliga ögonblick tillsammans.

Priset tilldelas den spelare som gjort flest mål, klubblag och landslag inräknat, under den gångna säsongen.