Gyökeres mållös sex matcher på raken

Arsenal vann derbyt mot West Ham och toppar Premier League.

Men för Viktor Gyökeres går det motigare.

Svensken lämnade planen mållös för sjätte matchen i rad.

Svenske storstjärnan Viktor Gyökeres har gjort tre mål i Arsenaltröjan sedan ankomsten från Sporting i somras.

Men senaste sex matcherna har det inte blivit någon fullträff.

Trots att Arsenal gick upp i serieledning under lördagen genom att vinna Londonderbyt mot West Ham med 2-0 blev det på nytt inget mål från Gyökeres.

På fredag hoppas alla svenskar på att måltorkan bryts då Schweiz kommer på besök till Solna för VM-kval.