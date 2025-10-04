Gyökeres mållös sex matcher på raken
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Arsenal vann derbyt mot West Ham och toppar Premier League.
Men för Viktor Gyökeres går det motigare.
Svensken lämnade planen mållös för sjätte matchen i rad.
Svenske storstjärnan Viktor Gyökeres har gjort tre mål i Arsenaltröjan sedan ankomsten från Sporting i somras.
Men senaste sex matcherna har det inte blivit någon fullträff.
Trots att Arsenal gick upp i serieledning under lördagen genom att vinna Londonderbyt mot West Ham med 2-0 blev det på nytt inget mål från Gyökeres.
På fredag hoppas alla svenskar på att måltorkan bryts då Schweiz kommer på besök till Solna för VM-kval.
Den här artikeln handlar om: