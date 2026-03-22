Gyökeres sågad: ”Glömmer att han är på plan”
Arsenal nollades av Manchester City i ligacupfinalen.
Efteråt var det inga höga betyg på Viktor Gyökeres.
”Man glömmer att han är på plan”, skriver tidningen The Sun.
Arsenal hade ingen chans mot Manchester City i ligacupfinalen. ”Gunners” fick se sig själva besegrade med 2–0 efter en målvaktstavla av Kepa Arrizabalaga och dubbla mål av Nico O’Reilly.
Efter matchen var betygen låga på Arsenal-spelarna. Viktor Gyökeres slapp inte undan kritiken.
”Gav Khusanov lite problem i första halvlek, men var sällan involverad”, skriver sajten Goal och ger svensken 4/10 i betyg.
Sajten Football London gav Gyökeres 6/10 i betyg samtidigt som tidningen The Sun inte var nöjd med anfallaren.
”Hans touch svek honom när han spelades in till en-mot-en i slutet av första halvlek, som det har gjort så många gånger den här säsongen”, skriver the Sun och fortsätter:
”När hans lagkamrater inte engagerar honom i spelet kan man ofta glömma att han är på planen.”
Gyökeres noteras för 16 mål och två assist på 42 matcher den här säsongen i Arsenal.
