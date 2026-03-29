Haaland hos läkare i Barcelona – orsaken oklar

Erling Haaland har saknats under delar av Norges landslagssamling.

Samtidigt dykt upp i Barcelona för ett uppmärksammat läkarbesök, men skälet är oklart.

När Norge mötte Nederländerna i en träningsmatch saknades Haaland i truppen. Anledningen uppges vara tidigare beviljad vila efter en intensiv säsong.

Samtidigt rapporterar norska medier att anfallaren befunnit sig i Barcelona, där han träffat den välrenommerade läkaren Ramón Cugat. Besöket har även bekräftats genom en bild på sociala medier, men varför han sökt vård är fortfarande inte känt.

Cugat är känd som en av Europas främsta experter på knäskador och har tidigare arbetat med flera stora fotbollsprofiler samt tränaren Pep Guardiola.

Norges förbundskapten Ståle Solbakken har varit fåordig kring situationen men säger att planen är att Haaland ansluter till landslaget inför nästa träningsmatch.



– Jag har inte fått mycket information om det, sa Solbakken enligt Nettavisen då.