Hakimi bröt 27 år långa trenden: ”För alla marockanska barn”

Achraf Hakimi är Afrikas bästa spelare.

Ingen marockan har vunnit priset sedan 1998.

– Det är en ära för mig, säger PSG-backen.

Foto: Alamy

PSG-stjärnan Achraf Hakimi, 27, vann både Ligue 1 och Champions League under förra säsongen. Nu prisas ytterbacken som Afrikas bästa spelare 2025.

Hakimi har kommit tvåa i två år i rad, först bakom Mohamed Salah och senast bakom Ademola Lookman. Han blir den första marockanen att vinna priset sedan Mustapha Hadji gjorde det 1998, för 27 år sedan.

– Det är en ära för mig att vara här. Denna trofé är inte bara för mig, utan för alla marockanska barn som drömmer om att bli fotbollsspelare en dag, säger han enligt Marca.