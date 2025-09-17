Hákon Valdimarsson hjälte: ”Han berättade var jag skulle gå”

Straffhjälte och matchens bästa spelare.

Hákon Valdimarsson storspelade i Brentfords cupseger mot Aston Villa.

– En jättebra känsla, bara så bra, säger målvakten efter vinsten.

Foto: Alamy

Tisdagskvällens engelska cupspel hamnade i skymundan av Champions League-säsongens premiär, men samtidigt som de största matcherna i Europa spelades på annan front tog Brentford emot Premier League-rivalen Aston Villa i Carabao Cup.

Gästernas Liverpool-lån Harvey Elliott spräckte målnollan innan Aaron Hickey kunde kvittera för Brentford, och efter 90 minuter plus tillägg hade cupmatchen fortsatt ingen segrare. I stället fick mötet avgöras på straffar. Där klev den tidigare Elfsborg-målvakten Hákon Valdimarsson, 23, fram.

”Jag är bara glad”

Den isländska keepern räddade två av Aston Villas straffar och tog sitt Brentford vidare i cupen.

– Manu (Sotelo, målvaktstränare) berättade var jag skulle gå varje gång. Vi gick igenom det tillsammans innan matchen. Jag är bara glad att jag kunde rädda två av dem, säger han i ett klipp på Brentfords sociala medier.

Foto: Alamy

Efter cupsegern utsågs Valdimarsson till matchens bästa spelare.

– En jättebra känsla, bara så bra. Jag är bara glad att vi vann matchen.