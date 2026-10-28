Hammarby vände efter kvitteringen

Hammarby tog en viktig seger i första åttondelsfinalen i Europa Cup.

Spartak Myjava kvitterade sent, men Bajen svarade med två snabba mål.

Inhopparna Mari Nyhagen och Svea Rehnberg avgjorde.

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Hammarby fick en perfekt start på bortaplan i Slovakien. Efter en hands i Spartak Myjavas straffområde satte Elin Sørum straffen till 1–0.

Sedan var det dock inte lika lätt. Hemmalaget tog vara på Bajens misstag och skapade flera farliga chanser, men Emma Holmgren höll nollan med flera fina räddningar.

Med tjugo minuter kvar kvitterade Spartak Myjava efter en rörig situation i straffområdet. Kvitteringen väckte dock Hammarby. Inhopparen Mari Nyhagen gjorde 2–1 på ett inspel från Stina Lennartsson, och strax därefter fastställde Svea Rehnberg, som också hade hoppat in, slutresultatet till 3–1.

Returen spelas på hemmaplan den 11 november.