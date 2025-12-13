Hammars glädje – första fullträffen i Mechelen

Fredrik Hammar har gjort succé sedan flytten till KV Mechelen.

Något mål hade det dock inte blivit förens dagens match mot Cercle Brugge.

Nu har han dock för första gången slagit till i klubben.

Foto: Alamy

Fredrik Hammar lämnade Hammarby för KV Mechelen i vintras och sedan flytten har han gjort succé.

För någon månad sedan utnämndes han till lagkapten i klubben och denna lördag har han nått en annan milstolpe, nämligen första fullträffen i klubben.

Hammar gjorde matchens första mål mot Cercle Brugge denna lördag.

Matchen pågår, Mechelen leder med 3–1.