Här är världens bästa spelare – enligt FIFA
Fifa har utsett världens bästa spelare under fotbollsåret 2025.
Då har Aitana Bonmatí fått priset på damsidan – för tredje året i rad.
På herrsidan har Ousmane Dembélé prisats för sina prestationer.
Fotbollsåret 2025 går mot sitt slut. För att hylla och hedra prestationerna under året har Fifa valt att anordna galan ”The Best FIFA Football Awards 2025”.
I slutet av denna har världens bästa spelare, enligt det internationella fotbollsförbundet, utsetts.
På damsidan är det FC Barcelona och Spaniens Aitana Bonmatí som har fått motta priset – för den tredje gången på lika många år.
Som motivering till priset skriver Fifa följande under rubriken ”Nyckelprestationer”
- Vann Liga F-titeln 2024/25
- Vann Supercopa de España Femenina 2024/25
- Andraplats i UEFA Women’s Euro 2025
- Utnämnd till turneringens spelare i UEFA Women’s Euro 2025
- Andraplats i UEFA Women’s Champions League 2024/25
- Utnämnd till säsongens spelare i UEFA Women’s Champions League 2024/25
- Flest assist i UEFA Women’s Champions League 2024/25
På herrsidan har priset utsetts till Frankrikes och Paris Saint-Germains Ousmane Dembélé. I sin motivering finns följande prestationer:
- Vann UEFA Champions League 2024/25
- Vann Ligue 1 2024/25
- Vann Coupe de France 2024/25
- Vann Trophée des Champions 2024
- Andraplats i FIFA Club World Cup 2025
- Tredjeplats i UEFA Nations League 2024/25
- Utnämnd till UEFA Champions Leagues spelare för säsongen 2024/25
- Utnämnd till UEFA Champions Leagues lag för säsongen
- Utnämnd till årets spelare i Ligue 1
- Utnämnd till UNFP Ligue 1:s lag för året
- Delad skyttekung i Ligue 1 2024/25
