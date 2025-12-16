Här är världens bästa spelare – enligt FIFA

Fifa har utsett världens bästa spelare under fotbollsåret 2025.

Då har Aitana Bonmatí fått priset på damsidan – för tredje året i rad.

På herrsidan har Ousmane Dembélé prisats för sina prestationer.

Foto: Alamy

Fotbollsåret 2025 går mot sitt slut. För att hylla och hedra prestationerna under året har Fifa valt att anordna galan ”The Best FIFA Football Awards 2025”.

I slutet av denna har världens bästa spelare, enligt det internationella fotbollsförbundet, utsetts.

På damsidan är det FC Barcelona och Spaniens Aitana Bonmatí som har fått motta priset – för den tredje gången på lika många år.

Som motivering till priset skriver Fifa följande under rubriken ”Nyckelprestationer”

Vann Liga F-titeln 2024/25

Vann Supercopa de España Femenina 2024/25

Andraplats i UEFA Women’s Euro 2025

Utnämnd till turneringens spelare i UEFA Women’s Euro 2025

Andraplats i UEFA Women’s Champions League 2024/25

Utnämnd till säsongens spelare i UEFA Women’s Champions League 2024/25

Flest assist i UEFA Women’s Champions League 2024/25

Foto: Bildbyrån

På herrsidan har priset utsetts till Frankrikes och Paris Saint-Germains Ousmane Dembélé. I sin motivering finns följande prestationer: