Foto: Alamy

Här får Marcelo nog – blir galen och lämnar planen

Casper Nordqvist
Han la av elitkarriären i fjol, men fortsätter spela fotboll i nystartade Kings League.
Men när Marcelo snuvades en straff fick han spel och valde direkt att lämna planen i protest.
Detta uppmärksammas av spanska tidningen Marca.

9 maj 2021, Madrid, Spanien: Marcelo Vieira i Real Madrid värmer upp inför La Liga-matchen mellan Real Madrid CF och Sevilla FC på Alfredo Di Stéfano-stadion den 9 maj 2021 i Madrid, Spanien.
Foto: Alamy

Mellan 2007 och 2022 spelade Marcelo i Real Madrid. Under merparten av långa sejouren i gigantklubben var vänsterbacken en tongivande spelare i det lag som vann fem Champions League-pokaler under brassens tid där.

Det blev därefter en misslyckad säsong i Olympiakos 2022/2023 innan han vände hem till moderklubben Fluminense där Marcelo gjorde 43 matcher innan han avslutade karriären i fjol.

Men den i dag 37-årige Rio de Janeiro-sonen har inte slutat spela fotboll för det. Brassen är med i Kings League, sjumannaturneringen i Spanien bildad av förre världsstjärnan Gerard Piqué.

Marca har i går uppmärksammat en videosekvens där Marcelo kapas i straffområdet och snuvas straffsparken. Det får brassen att fullständigt tappa det genom att efter vilda protester direkt lämna planen och byta ut sig själv som en markering mot domarmissen.

Se sekvensen nedan!

