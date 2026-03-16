Hårda orden om Bardghji: ”Inte särskilt delaktig”

Roony Bardghji fick chansen från start mot Sevilla.

Roony Bardghji startade sin blott femte match för Barcelona när Sevilla gästade Camp Nou under söndagen. Men svensken stod inte för någon bländande insats, åtminstone inte enligt den spanska pressen.

– Han var inte särskilt delaktig i matchen och hans medspelare kollade knappt efter honom. Han utmanade sin försvarare en mot en vid enbart ett tillfälle och det gick bra, även om han inte fick iväg passningen senare”, skriver Mundo Deportivo som gav svensken sex av tio i betyg.

Roony Bardghji byttes ut i den 67:e minuten och ersättes av storstjärnan Lamine Yamal. Barça vann matchen med 5–2.

Barcelona spelar Champions League-retur hemma mot Newcastle United på onsdag. Katalanerna har med sig 1–1 från den första matchen.