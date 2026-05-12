Hellberg kan ta steget närmare PL-kontrakt: ”Det är allt”

Kim Hellbergs Middlesbrough ställs mot Southampton i playoff-returen under tisdagen.

Det är helt jämnt inför den sista och avgörande semifinalen.

– Vi kommer att göra vad vi gör, och vi kommer att åka dit för att försöka vinna matchen, säger svensken enligt TeessideLive.

Foto: Alamy

Det första mötet mellan Middlesbrough och Southampton i playoff-semifinalen till Premier League slutade 0–0. Under tisdagen drabbar de samman igen.

Den svenske Middlesbrough-tränaren Kim Hellberg är nöjd med den senaste insatsen. Speciellt de första 45 minuterna.

– Jag har tränat i 15 år, och jag vet inte om jag har sett den typen av halvlek mellan två lag där de (Southampton) förmodligen var favoriter inför säsongen, säger Hellberg enligt lokaltidningen TeessideLive.

Kan närma sig Premier League

Inför returen är allt öppet och den som vinner tar sig till playoff-final den 23 maj på Wembley Stadium i London. Vinnaren av finalen tar steget upp i Premier League.

– Det är allt. Man kommer att kunna se hur mycket det skulle betyda för alla, säger han och avslutar:

– Jag har fått ett otroligt mottagande här av alla, och jag vill bara försöka göra allt jag kan för att ge tillbaka så mycket som möjligt. Spelarna kämpar väldigt hårt för att göra det, och vi ser bara fram emot möjligheten att försöka ta det till final.

Matchen mellan Southampton och Middlesbrough startar klockan 21.00.