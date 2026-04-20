Hellberg snuvad – Lampard utsedd till säsongens tränare
Kim Hellberg var nominerad till säsongens tränare i Championship.
Men det var Coventrys Frank Lampard som vann utmärkelsen.
Championship lider mot sitt slut och tidigare i april var den svenske Middlesbrough-tränaren Kim Hellberg nominerad till säsongens tränare. På senare tid har ”Boro” haft det tufft och trillat ner till en femteplats.
Hellberg var en av fem tränare i Championship som var nominerade till ”säsongens tränare”.
Under söndagen var det Premier League-klara Coventrys tränaren Frank Lampard som vann utmärkelsen. Klubben säkrade återkomst till den engelska högstaligan i helgen.
Trots att Hellberg blev snuvad på priset kan han glädja sig åt att hans stjärnspelare Hayden Hackney utsågs till ”säsongens bästa mittfältare”.
