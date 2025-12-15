Hellberg tokhyllas: ”Härliga, optimistisk energ”

Kim Hellberg gör succé i Middlesbrough.

Nu hyllas den svenske tränaren av Glenn Strömberg.

– Han har kommit in med den här härliga, optimistiska energin, säger han i Viaplays TikiTaka-studio.

Foto: Alamy

Fyra matcher, fyra vinster. Den 37-åriga svenske tränaren Kim Hellberg har gjort stor succé i engelska The Championship sedan han anslöt från Hammarby tidigare i vintras. Middlesbrough-coachen står på full pott i den engelska andraligan och den klassiska klubben stormar mot Premier League till nästa säsong.

– Jag har sett en del av hans tid i Hammarby och jag måste säga att jag är jätteimponerad. Jag tycker att han står för en rolig fotboll. Det är jätteroligt, säger experten Saga Fredriksson i Viaplays TikiTaka-studio.

Även expertkollegan Glenn Strömberg är imponerad över det han har sett från den 37-åriga Middlesbrough-tränaren.

– Det som jag blir mest imponerad över, det jag tror har varit det viktigaste, det är approachen han har haft som person till fansen och till laget. Han har kommit in med den här härliga, optimistiska energin till laget. Det ser ljust ut, säger han och fortsätter:

– Fansen känner att han lika väl kan stå i kurvan med oss under en match. Han är en av oss.