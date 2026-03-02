Hellberg vinnare mot Priske i kväll

De möttes i Stockholmsderbyna i fjol.

Nu vann Kim Hellbergs Middlesbrough mot August Priskes Birmingham under måndagskvällen.

Foto: Bildbyrån

Efter dubbla andraplatser i allsvenskan tackade Kim Hellberg för sig i Hammarby den här vintern för att i stället ta sig an Middlesbrough som stormar mot Premier League.

Det fortsätter klassikerklubben att göra. För under måndagskvällen bortabesegrades August Priskes Birmingham med 3-1 och därmed har Hellbergs gäng fyra poäng till godo ner till tredjeplacerade Millwall.

Priske som i januari bytte Djurgården mot Championship hoppade in i 65:e minuten för tolfteplacerade Birmingham vid underläge 1-3 och kunde inte hjälpa sitt lag till några poäng.