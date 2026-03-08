Hellbergs ”Boro” krossade QPR

Ny seger för för Kim Hellberg.

Middlesbrough slog Queens Park rangers med 4–0.

Foto: Alamy

Middlesbrough tog en efterlängtad seger borta mot Birmingham City efter att ha tappat poäng i de tre matcherna innan.

Under söndagen var det en ny chans för Kim Hellberg och ”Boro” att ta en trepoängare när Queens Park Rangers stod för motståndet.

Middlesbrough startade starkast och tog ledningen i den 20:e minuten. I den andra halvleken utökade bortalaget till både 1–0 och 2–0. Med två minuter kvar av ordinarie tid tilldelades ”Boro” en straff. Då klev Tommy Conway upp och stänkte in det fjärde målet.

Segern innebär att Middlesbrough fortsatt ligger tvåa i The Championship.